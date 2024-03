Avião de pequeno porte cai no Acre e deixa ao menos uma pessoa morta

Um avião de pequeno porte caiu no município de Manoel Urbano, no oeste do Acre, na manhã desta segunda-feira (18). De acordo com informações do governo do Estado, dos sete passageiros que estavam a bordo, um morreu e os outros cinco estão em estado grave.

Segundo a nota divulgada pelo governo, a aeronave, modelo Cessna Skylane, caiu a 1 km da cabeceira da pista.

“As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Polícia Militar. O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus. Informações preliminares apontam uma morte de passageiro do sexo masculino e outros cinco feridos. O piloto estaria em estado grave. O local do acidente é de difícil acesso e os militares ainda estão na área”, diz um trecho do documento.

Ainda conforme as autoridades do Acre, os feridos estão sendo levados para o hospital de Manoel Urbano, onde devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).