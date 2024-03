Voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia tem incidente e deixa 50 feridos, nesta segunda (11)

A perda de altitude subitamente de uma aeronava da companhia Latam entre Austrália e a Nova Zelândia, nesta segunda-feira (11), deixou cerca de 50 pessoas feridas. As informações sobre a ocorrência são de que alguns passageiros e tripulantes bateram a cabeça no teto do avião. Ao todo, 12 pessoas precisaram ser levadas ao hospital.

A aeronave estava na rota entre Sydney e Santiago, com uma escala em Auckland. No trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, passageiros relataram uma perda súbita de altitude, fazendo com que pessoas fossem lançadas ao teto da cabine, de acordo com a imprensa da Nova Zelândia.

Uma turbulência ou a necessidade de descida rápida por uma descompressão podem fazer um avião mudar de altitude subitamente. Sobre o fato, a Latam ainda não informou as causas do incidente. De acordo com a companhia, um "evento técnico" causou um forte movimento do Boeing 787 que fazia o voo. Apesar do incidente, o pouso ocorreu dentro do horário programado.

Segundo o site Flightradar24, que rastreia voos comerciais, o Boeing 787 perde altitude entre 2h15 e 2h30 de voo, saindo de 41 mil pés (12.497 metros) para 40.692 pés (12.403 m). A queda, de aproximadamente 94 metros, é equivalente à altura de um prédio de 31 andares.

Já o hospital Hato Hone St John repassou que uma pessoa foi atendida em estado grave, enquanto as demais apresentaram quadro moderado ou leve. Três tripulantes estão entre as vítimas que precisaram ser levadas ao hospital. Sete ambulâncias e outros veículos auxiliares foram até a pista do aeroporto para prestar socorro aos feridos.

A Latam afirma que todos os passageiros e tripulantes tiveram assistência imediata e foram avaliados pela equipe médica do aeroporto.

Por causa do ocorrido, o voo até Santiago acabou sendo cancelado. Uma nova viagem foi marcada para terça-feira (12). A empresa disse que fornecerá hospedagem e alimentação aos passageiros. A Latam informou que lamenta os transtornos e prejuízos que a situação pode ter ocasionado e reforçou o compromisso com a segurança.

Confira a Nota da Latam sobre o incidente:

"O Grupo LATAM Airlines informa que o voo LA800, que opera hoje a rota Sydney - Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento.

O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto, conforme necessário.

A LATAM lamenta os transtornos e prejuízos que esta situação possa ter causado aos seus passageiros e reitera o seu compromisso com a segurança como prioridade no âmbito dos seus padrões operacionais."