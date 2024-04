VÍDEO: Ciclista cai ao vivo em cratera e gera revolta

Nesta sexta-feira (26), Wendel Pereira, ciclista que estava indo para o trabalho, caiu imprevisivelmente em cratera enquanto ocorria uma reportagem de televisão ao vivo no local. A queda do ciclista ocorreu no momento em que a produção de TV estava denunciando outros casos do buraco na rua.

Veja momento em que o ciclista cai:

O ciclista em questão saiu revoltado da cratera, foi para casa e retornou para o local. "Eu tô normal, cara. Tava [indo para o trabalho]. Isso é normal, acontece. Só eu que caí aí? E aí Jorge Miranda, vai tomar no cu parceiro", disse.

O homem foi socorrido pela vizinhança e levado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde foi diagnosticado com uma fratura no pulso. Apesar do susto, a vítima está bem. Os moradores da região disseram que a cratera atrapalha a comunidade diariamente há mais de três meses e que há algumas semanas um carro ficou preso no buraco.

A Prefeitura de Mesquita justificou que a obra seria "extremamente cara para o município" e pediu ajuda ao Governo do Estado.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)