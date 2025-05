Jogador de futebol e mais seis morrem em ação policial no Amapá; agentes são afastados

Uma ação policial ocorrida na madrugada do último domingo (4), no bairro Pantanal, zona norte de Macapá, no Amapá, terminou com a morte de sete pessoas, entre elas o jogador de futebol Wendel Cristian Conceição Wanderley, de 21 anos. A operação, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foi motivada por uma denúncia sobre tráfico de drogas e a presença de suspeitos armados em um carro modelo Onix Plus, de cor branca.

Todas as vítimas estavam dentro do veículo alvejado. Em nota, os policiais envolvidos alegaram legítima defesa e afirmaram que revidaram disparos ao se aproximarem do automóvel. Com o grupo, a polícia disse ter apreendido sete armas de fogo, incluindo uma de grosso calibre, além de porções de crack, maconha, cocaína e dinheiro em espécie.

Entre os mortos está também o adolescente Max Dias Toloza, de 14 anos, e Erick Marlon Pimentel Ferreira, apontado pelas autoridades como líder do tráfico na região e com extensa ficha criminal.

Na manhã desta segunda-feira (5), o governador Clécio Luís (Solidariedade) determinou o afastamento dos nove policiais militares que participaram da ação. Em pronunciamento nas redes sociais, o governador garantiu “rigorosa apuração dos fatos” e afirmou que as famílias das vítimas receberão apoio do estado.

“Agiremos com firmeza e responsabilidade para que tudo seja devidamente esclarecido”, declarou o governador. Um inquérito foi aberto para investigar a ocorrência.

A morte de Wendel Cristian causou comoção entre clubes e torcedores. O jovem atleta já havia atuado por times tradicionais do Amapá, como o Ypiranga Clube, Trem e EC Macapá. Em 2023, foi campeão amapaense sub-20 pelo EC Macapá. Em nota, o Ypiranga lamentou a “perda precoce”, enquanto o Macapá relembrou sua dedicação ao clube.

Lista das vítimas confirmadas na operação:

Erick Marlon Pimentel Ferreira

Thiago Cardoso da Fonseca

Emanuel Brayan Pimentel Ferreira

Wesley Jhonata Monteiro Ribeiro

Cleiton Ramon da Silva Pereira

Wendel Cristian Conceição Wanderley

Max Dias Toloza (14 anos)

O caso segue em investigação.