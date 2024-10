Casimiro usa as redes sociais para prestar homenagem a atleta morto em Belém

A morte prematura do atacante Ricardo Paiva, o Ricardinho, ocorrida na madrugada desta terça-feira (8), continua consternando pessoas no país inteiro. O jogador foi alvo de disparos feitos a partir de um carro desconhecido, que resultou na morte dele, aos 22 anos, e de dois amigos.

Na noite desta terça, o streamer Casemiro, da CazéTV, postou em suas redes sociais uma homenagem ao jovem. Familiares, amigos e perfis de clubes por onde o atleta passou comentaram o post, que já recebeu cerca de 250 mil curtidas.

"Lamentamos o falecimento do atleta Ricardinho, de 22 anos. O jogador, revelado pelo Remo, foi atingido por disparos em um tiroteio em Marituba, na Grande Belém, no estado do Pará. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e torcedores ao Clube do Remo. [✊] ", diz o texto ao lado da imagem de Ricardinho.