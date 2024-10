Suspeito de envolvimento na morte de jogador do Remo é preso em Belém

A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (9) Caio Roberto dos Santos Oliveira, suspeito de envolvimento na morte do jogador do Clube do Remo, Ricardo Paiva, o “Ricardinho”, de 22 anos. A prisão ocorreu em uma residência na área conhecida como “Abrigo”, no bairro da Terra Firme, em Belém. Policiais do 37° Batalhão foram responsáveis pela captura. O proprietário da casa também foi detido, porém su​a identidade não foi revelada.

Durante a operação, os policiais apreenderam ainda 60 petecas de cocaína no imóvel. Segundo informações obtidas por uma fonte policial, Caio confessou participação no crime. Ele relatou que o homicídio está relacionado à rivalidade entre facções criminosas que atuam na Grande Belém, mas afirmou que Ricardinho não era o alvo principal, descrevendo que o jogador apenas estava “no local errado, na hora errada”. O alvo, segundo a fonte policial, eram os outros dois homens que estavam próximos do jogador e também foram assassinados. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada, de acordo com a fonte ouvida pela reportagem.

Caio foi encaminhado para a Divisão de Homicídios, responsável pelas investigações, no bairro de São Brás, onde prestou depoimento até por volta da meia-noite. Familiares do suspeito, que estiveram na delegacia, confirmaram seu envolvimento em atividades criminosas.

O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas e estava foragido da justiça. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes acerca dos crimes e prender os demais envolvidos apontados por Caio.

Relembre o caso

O triplo homicídio ocorreu na noite de segunda-feira (7), em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém. O jogador e mais dois homens foram assassinados a tiros por homens que chegaram em um carro e já desceram atirando. Além de “Ricardinho”, também foram mortos: Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, e Davison Braga, de idade desconhecida. A ação foi registrada por câmeras de segurança da área.