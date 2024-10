Jogadores e ex-atletas do Remo lamentam morte de Ricardinho nas redes sociais

A morte do atacante azulino Ricardinho, cria da base do Remo, causou comoção nas redes sociais. Na noite da última segunda-feira (7), após a confirmação da perda do jovem, o Leão Azul publicou uma nota de pesar no Instagram e a postagem foi tomada por diversas mensagens de torcedores, ex-jogadores e atletas do clube.

Um dos atletas que lamentaram a morte de Ricardinho foi o ex-atacante azulino Landu. O ex-jogador desejou forças para a família e disse que o jovem era um "talento promissor".

"Muito triste. Meus pêsames pra toda a família. Perda de um grande talento promissor", declarou o jogador.

O lateral Pedro Levy, ex-Leão Azul, e o atacante azulino Pedro Vitor, que conquistou o acesso com o clube recentemente, também se manifestaram.

"Meus sentimentos aos familiares", escreveu o camisa 11 do Remo. "Deus conforte seus familiares. Descanse em paz", manifestou Levy.

jogadores e ex-atletas lamentam morte de Ricardinho Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram

Entenda o caso

Ricardinho foi morto a tiros na passagem Curuçá, em Marituba, na noite da última segunda-feira (7). O jovem atacante estava acompanhado de um amigo, Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, que também foi assassinado. Segundo testemunhas, os dois estavam na frente de uma casa conversando após uma partida de futebol em uma quadra do bairro quando um carro passou e atirou nas vítimas.

Além deles, Davison Braga também foi morto a tiros a cerca de 500 metros do local onde Ricardinho e o amigo morreram. Conforme o depoimento dos moradores do local, o jogador azulino e o colega não tinham envolvimento com nada ilícito e suspeitam que os dois tenham morrido por engano. A polícia investiga o caso.

Carreira

Ricardo Paiva tinha 22 anos e se desenvolveu nas categorias de base do Remo. Em 2022, no sub-20, o atacante teve destaque ao fazer sete gols em 18 partidas. Com isso, no ano seguinte, o jogador azulino subiu para o profissional e chegou a atuar em seis jogos com a camisa do Leão Azul, entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

Nesta temporada, Ricardinho foi emprestado ao Rio Branco–SP, que disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista e conquistou o título e acesso para a Série A3. Após isso, o atacante chegou a ser regularizado pelo Remo no Boletim Informativo Diário (BID), mas não entrou em campo. Apesar disso, o atleta poderia ser treinado e ultilizado na temporada de 2025.