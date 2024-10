Jogador do Remo é assassinado na grande Belém

O atacante Ricardinho, de 22 anos, cria das categorias de base do Clube do Remo, foi morto na noite desta segunda-feira (7/10), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A informação foi confirmada pelo diretor da base do Remo à redação integrada O Liberal.

O jogador foi atingido por tiros e morreu juntamente com outra pessoa, ainda não identificada. Ricardinho tinha vínculo com o Remo e estava tratando de uma cirurgia no joelho no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Ricardinho é cria da base do Remo e jogou na equipe profissional em 2022. Ele também atuou pelo Santa Rosa, onde conquistou o acesso à elite do futebol paraense em 2023. Na atual temporada foi emprestado ao Rio Branco-SP e retornou ao Remo.

A reportagem de O Liberal está apurando novas informações e em breve traz mais detalhes sobre o crime.