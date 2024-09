Jogador morre após atirar acidentalmente na própria cabeça

Um adolescente de 14 anos, Murilo Costa Felix Oliveira, morreu na tarde da última quarta-feira (25) após ter levado um tiro na cabeça no último sábado (21), em Cariacica, Vitória. O jovem era jogador da equipe sub-15 do Porto Vitória e foi baleado enquanto manuseava uma arma com um amigo de 15 anos. A arma pertence ao pai do colega.

O incidente ocorreu em uma residência, e o adolescente foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória em estado grave. Segundo relatos, o amigo da vítima afirmou que os dois estavam em sua casa quando pegou um revólver calibre .38 que estava guardado no cofre do quarto do pai e mostrou a arma a Murilo, que acabou disparando contra si mesmo ao manuseá-la.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao adolescente. O pai de Murilo recebeu uma ligação de um policial por volta das 23h30, informando sobre o acidente e que seu filho estava sendo levado para o hospital.

O amigo da vítima também foi levado à Delegacia Especializada em Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), acompanhado pelo irmão de 26 anos como responsável legal. A Polícia Militar informou que o adolescente de 15 anos foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, após a análise das circunstâncias do ocorrido, que levantou contradições nas declarações prestadas.

A polícia ainda investiga a situação da arma utilizada no disparo, que estava em situação irregular e sem registro. Além disso, outras pessoas que estavam presentes na casa no momento do incidente podem ser chamadas para prestar depoimentos sobre o caso.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)