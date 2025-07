Apresentador de TV morre após ser agredido com furadeira na cabeça; entenda

O apresentador de televisão Luiz Flávio de Brito, de 51 anos, morreu nesta segunda-feira (7), após ser brutalmente agredido com uma furadeira elétrica na cabeça. A violência ocorreu no último domingo (6), em meio a uma discussão no bairro Jardim Itália, em Várzea Paulista, interior de São Paulo.

Conhecido pelo programa "Fiscal do Povo", Luiz Brito foi encontrado inconsciente na Rua Argenta, por volta da tarde de domingo, com ferimentos graves na cabeça. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido desacordado e encaminhado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde teve morte cerebral confirmada na tarde desta segunda-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após um homem relatar ter presenciado o momento em que o apresentador foi agredido durante uma discussão. Segundo a testemunha, Luiz Brito e o suspeito entraram em luta corporal, momento em que o agressor usou uma furadeira elétrica para golpeá-lo na cabeça. O autor do crime fugiu do local logo após a agressão, levando o equipamento utilizado no ataque. Apenas um cabo plástico foi encontrado no chão.

A Polícia Militar informou que, quando os agentes chegaram ao local, o suspeito já havia fugido. A testemunha forneceu o nome do possível autor, que, até a noite desta segunda-feira, seguia foragido. Ainda não há informações confirmadas sobre o que teria motivado a discussão que resultou na agressão fatal.

A identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente, mas diligências estão sendo feitas para localizá-lo.