RedeTV! dá mais detalhes de cirurgia e estado de saúde do apresentador Edu Guedes

Após passar por uma cirurgia neste sábado, 5, como parte do tratamento de um câncer de pâncreas, o apresentador e chef Edu Guedes segue em recuperação no hospital Albert Einstein em São Paulo, na capital paulista. Atualmente, Guedes comanda o programa Fica Com a Gente, na RedeTV!

Em nota à imprensa, a emissora deu mais detalhes sobre a cirurgia e o estado de saúde do apresentador. "Após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, o chef e apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido a complicações nos rins."

Segundo o comunicado, exames descobriram um tumor no pâncreas, criando a necessidade de uma cirurgia de remoção. "No último sábado, 5, Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo", afirma a nota.

Ao todo, a cirurgia teve duração de 6 horas e, apesar do procedimento ser complexo, o médico responsável tranquilizou os fãs do apresentador e afirmou que tudo transcorreu bem. "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", afirmou Edu em mensagem enviada pela assessoria de imprensa do apresentador.

Ainda de acordo com a equipe, Edu segue em recuperação e os próximos sete dias serão bastante delicados e importantes para o tratamento. Na manhã desta segunda-feira, 7, o programa Fica Com a Gente trará mais informações sobre o estado de saúde do chef. A atração vai ao ar na RedeTV!, às 10h.

O chefe de cozinha trabalha na televisão desde 1998, com passagens por programas como Mulheres, Tudo a Ver e Hoje Em Dia. Ele e a também apresentadora Ana Hickmann, que assumiram o relacionamento em março de 2024, revelaram recentemente terem se casado no civil e contaram que ainda têm planos de fazer uma cerimônia religiosa.