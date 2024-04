VÍDEO: Adolescente é morto com tiro no rosto após discussão em quadra de futebol

Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no rosto após uma discussão em quadra de futebol, na Praça do Trabalho, na cidade de Recife, em Pernambuco (PE), no último domingo (14). Imagens de uma câmera de segurança registraram todo o momento.

A polícia investiga se a motivação do crime teria sido uma curtida da vítima na foto da namorada do suspeito nas redes sociais, segundo apuração da TV Globo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Gabriel Justino de Souza Barros.

Assista ao vídeo:

Pela gravação, é possível ver o adolescente, de regata amarela, sentado com outros três jovens em uma mureta da quadra, enquanto outros rapazes jogavam bola na quadra.

Nesse momento, um homem de camisa preta, que estava ao lado com uma arma mão, se aproxima e fica de frente para a vítima. Após discutirem, o homem atira contra o rosto do adolescente e sai correndo. Com o susto do disparo, todos que estavam no local também saem correndo.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios e as investigações do caso seguem até o esclarecimento do mesmo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de oliberal.com Felipe Saraiva)