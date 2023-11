Jovem é morto a tiros em quadra de esportes de Parauapebas

Um jovem identificado somente pelo prenome Gabriel foi morto a tiros na noite do último sábado (25), no bairro Altamira, no município de Parauapebas, sudeste paraense. Conforme as informações preliminares, ele estaria dentro de uma quadra de esportes acompanhando uma partida entre amigos quando foi morto a tiros por dois homens.

VEJA MAIS

Segundo o que foi relatado por testemunhas, a vítima assistia o jogo no local quando dois homens em uma bicicleta teriam se aproximado. A vítima e os suspeitos ainda teriam conversado por alguns momentos e, de repente, os homens sacaram a arma de fogo e fizeram os disparos contra o jovem.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram às pressas rumo a um residencial. O corpo do jovem ficou jogado no chão até a chegada da Polícia Militar. Os agentes teriam feito algumas perguntas sobre as características dos suspeitos, mas poucas informações foram repassadas devido ao medo de possíveis retaliações. A Polícia Civil também foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal, que fez a pericia no local e depois retirou o corpo. A investigação deve utilizar imagens de câmeras de segurança das proximidades para tentar identificar os suspeitos e entender as motivações para o crime.