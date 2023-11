Uma pessoa morre e duas ficam feridas após briga em festa, no Marajó

Uma grande confusão, no último domingo (25), resultou em uma pessoa morta e duas feridas em Rio Antonino, no interior de Afuá, no Arquipélago do Marajó. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido durante a inauguração de uma casa de shows. A briga teria envolvido uma família e um grupo de seis seguranças particulares.

De acordo com as informações do Portal Notícias Marajó, a vítima fatal foi identificada como Eldo da Costa Pastana, que seria da família envolvida no caso. Segundo o que foi relatado por autoridades policiais, Eldo teria morrido durante uma briga generalizada que, supostamente, ele teria iniciado quando estava alcoolizado no local. Os seguranças teriam contido a situação e usado força para segurar a vítima, o que desagradou os familiares de Eldo, que supostamente entraram na confusão para defendê-lo.

Testemunhas relataram que os familiares são muito influentes e conhecidos na região, que fica há 60 quilômetros da sede de Afuá. Além disso, uma mulher teria sido identificada como suspeita de quebrar uma garrafa e ferir o pescoço de dois seguranças da festa. Os trabalhadores precisam se esconder na região de mata para não serem atacados pelos parentes de Eldo. Ainda conforme o portal, a PM não soube informar quem causou a lesão fatal em Eldo, além de não ter explicado qual foi o motivo da morte.

Os seis seguranças, incluindo os dois feridos, relataram que tiveram que fugir do local pois teriam sido ameaçados pelos familiares. Os homens se esconderam na mata e aguardaram a chegada das equipes das polícias Militar e Civil, além da Brigada de Incêndio para prestar socorro e levá-los até uma unidade hospitalar. Já os quatro seguranças que não haviam sido feridos, foram encaminhados para a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma mulher envolvida na briga foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal e lesão corporal grave e está à disposição da Justiça. Equipes da delegacia de Afuá trabalham para identificar a autoria do homicídio.