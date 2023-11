Homem é morto a marteladas em Ourilândia do Norte; dono de bar foi preso pelo crime

Marcelo da Silva Rodrigues, de 36 anos, foi morto a martelada, na tarde da última quarta-feira (15), perto de um bar de Ourilândia do Norte, município localizado no Sul do Pará. O dono do estabelecimento próximo de onde o crime ocorreu, identificado como João Jardim da Silva, foi preso pelo homicídio.

O suspeito diz que houve uma discussão e briga por supostas provocações feitas por Marcelo. O comerciante teria ficado irritado, pego um martelo e atacado a vítima. A arma utilizada no crime foi encontrada no bar de João. Segundo a PC, o suspeito fugiu da cena do crime e foi encontrado na casa de uma tia.

VEJA MAIS

O corpo de Marcelo apresentava várias marcas profundas provocadas pelas marteladas e foi removido para perícia da Polícia Científica do Pará. João foi submetido a exame de corpo de delito.

O suspeito confessou o crime e foi detido. Ele segue à disposição da Justiça.