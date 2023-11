Barqueiro é morto a tiros quando tentava voltar para casa no Marajó

O barqueiro Sebastião Dias dos Santos foi morto a tiros de espingarda, no final da tarde de quinta-feira (16), no final da tarde na zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó. A vítima ainda conseguiu chegar em casa e apontar o suspeito de cometer o crime. Marilene de Almeida, esposa de Sebastião, foi até a delegacia do município, na manhã desta sexta-feira (17), onde registrou a ocorrência e alegou à polícia que o autor do crime, de nome não revelado, tinha uma rixa com a família e teria matado o sobrinho do marido dela no ano passado. As informações são Notícia Marajó.

VEJA MAIS

Conforme consta no registro policial, o homicídio ocorreu na comunidade Bela Vista, no Rio Mapuá Grande. Sebastião tentava voltar para casa após um dia de trabalho atravessando alunos da escola Bela Vista. Antes de morrer, ele disse à família que sentiu um choque e ouviu um disparo de arma de fogo. A vítima alegou que olhou em direção ao barulho e enxergou o suspeito escondido na mata, com a espingarda em mãos.

Sebastião teve ferimentos no rosto, no pescoço e no peito e chegou a até a casa dele para contar aos parentes o que tinha acontecido. Marilene, esposa de Sebastião, contou à PM que ela e mais outro familiar levaram a vítima para um posto de saúde próximo. Porém, o barqueiro não resistiu aos ferimentos e morreu no meio do caminho.

A Polícia Militar faz buscas na região para localizar o suspeito e confirmar a veracidade da história contada. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.