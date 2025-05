Criança de 4 anos morre em acidente de trânsito em Santarém

Uma criança de 4 anos, de nome não divulgado, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (1º/5), em Santarém, região oeste do Pará. Ao que tudo indica, a menina estava dentro de um carro, que era dirigido pelo pai, e no colo da mãe no momento do sinistro. Até agora, as circunstâncias do episódio, ocorrido na avenida Elias Pinto, não foram divulgadas. Os pais da vítima ficaram feridos.

A Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Corpo de Bombeiros e a Secretária Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) foram acionadas ao caso. “O motorista disse que ele vinha na curva e se deparou com outro carro na contramão, mas são palavras dele, a gente não estava na hora para contestar isso, porém, o que podemos dizer é que o carro realmente está destruído, infelizmente, a criança vinha colo da mãe, e o carro colidiu diretamente com o poste, ocasionando o óbito no local”, disse um policial militar ao portal O Impacto.

VEJA MAIS

O agente Luiz, da SMT, contou que o trecho onde acidente aconteceu é de pouca visibilidade. “Possivelmente a outra parte envolvida que foi relatado pelo condutor, não se encontrava no local, e até também, não conseguimos identificar, por questão de prioridade que foi atender eles e resgatá-los com vida”, detalhou ao O Impacto.

A mãe da criança ficou presa nas ferragens, mas foi retirada pelo CBMPA, que levou cerca de 1 hora para os procedimentos com todo cuidado e atenção. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.