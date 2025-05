Ocupante de garupa de motocicleta morre em acidente de trânsito na Batista Campos, em Belém

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (1º), no cruzamento da travessa Padre Eutíquio com a rua São Miguel, no bairro Batista Campos, em Belém. A vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu foi identificada como Walisson Luan dos Santos da Silva, que estava na garupa da motocicleta.

Segundo o motorista do carro, que permaneceu no l​ocal e prestou depoimento à polícia, a motocicleta surgiu em alta velocidade no momento em que ele tentava concluir a travessia do cruzamento.

Com o impacto, tanto Walisson quanto o piloto da moto, Everton Ramon Oliveira, foram arremessados ao chão. Walisson morreu ainda no local, como foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor da moto sofreu escoriações na cabeça e foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A passageira do carro não se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro acionou os serviços de emergência e permaneceu no local até a chegada da viatura. Ele também se apresentou espontaneamente à Seccional de São Brás, onde declarou suspeitar que o motociclista estivesse sob efeito de bebida alcoólica, hipótese que está sendo apurada pela Polícia Civil.

A Polícia Científica esteve na área do acidente e realizou a perícia no local, com o objetivo de esclarecer a dinâmica da colisão e as responsabilidades envolvidas. O corpo de Walisson Luan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários.