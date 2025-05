Motociclista morre após colidir em caminhão na PA-481, em Abaetetuba

Christiano Costa de Santana, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (1º/5), na PA-481, próximo ao ramal Velho de Beja, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ele conduzia uma motocicleta e colidiu na traseira de um caminhão de pequeno porte.

Uma guarnição do 92º Posto Policial Destacado (PPD) foi acionada ao caso. Assim que os militares chegaram no local do sinistro, encontraram Christiano morto e o condutor do automóvel de carga o qual o motociclista tinha atingido.

Para a PM, o motorista do caminhão alegou que estava vindo de Belém com destino a vila de Beja quando o veículo deu prego no meio da rodovia. Por conta disso, ele desceu do automóvel e o empurrou para fora da pista. Foi quando o motociclista bateu contra o caminhão.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica e também conduziu o caminhoneiro até a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que "o condutor do caminhão permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Por este motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. O motorista foi encaminhado à delegacia de Abaetetuba para prestar esclarecimentos e liberado em seguida".