VÍDEO: ciclista colide com bar e desmaia após estrutura quase desabar em Rio Maria

Na tarde desta sexta-feira (26), um ciclista ficou ferido após perder o controle da direção e bater contra a coluna de um bar na comunidade Vila Nova, em Rio Maria, no sul do Pará. O impacto da colisão foi tão forte que a estrutura do estabelecimento foi abalada e parte do telhado quase desabou sobre o homem, que desmaiou no local.

De acordo com testemunhas, o ciclista perdeu o controle da bicicleta antes de bater na coluna do bar, que estava próxima à entrada do estabelecimento. O vídeo feito por uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente, mostrando o impacto e a ameaça de queda da cobertura do bar.

VEJA MAIS

Felizmente, o telhado não chegou a desabar, mas, o ciclista foi arremessado com a força do impacto. Logo após a colisão, ele desmaiou e foi socorrido por pessoas que estavam no bar. Segundo informações, ele foi levado a um hospital local, onde foi atendido e encaminhado para o centro cirúrgico devido a fraturas no braço.