VÍDEO: ciclista morre após cair de calçada elevada em MG

Um ciclista de 29 anos morreu na noite do último domingo (20), em Três Corações, no sul de Minas Gerais, após cair de uma calçada elevada ao tentar atravessar a Avenida Rei Pelé. A vítima foi identificada como Luiz Henrique Rosa Piva, morador do distrito de Flora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz Henrique seguia de bicicleta do bairro Nossa Senhora Aparecida em direção à zona rural onde vivia. No trajeto, ao descer de uma calçada alta na avenida, ele perdeu o controle da direção e caiu de cabeça na via.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente. As gravações mostram o ciclista passando pela calçada e, em seguida, caindo bruscamente ao atingir o nível da pista. A queda resultou em afundamento de crânio e hemorragia na região temporal, segundo informações da corporação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e um socorrista da concessionária Arteris realizaram manobras de reanimação no local, mas a vítima não resistiu. Luiz Henrique teve o óbito confirmado logo após dar entrada no Hospital São Sebastião.