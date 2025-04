Ciclista morre em acidente de trânsito com caminhão na BR-316, em Benevides

Um homem, identificado como Dorival Carvalho, de 63 anos, morreu quando trafegava em uma bicicleta elétrica e foi atingido por um caminhão de pequeno porte no Km 20 da BR-316, em Benevides. O acidente fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (9), no bairro Canutama, sentido de Benevides para Belém. Testemunhas relataram que a vítima tentava atravessar a pista quando tudo aconteceu.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão na área acompanhando a ocorrência. O trânsito na localidade está lento, devido a pista ter sido isolada. Apenas uma faixa de trânsito está liberada. Testemunhas relataram que o acidente ocorreu por volta de 8h30, a poucos metros de um radar de velocidade, quase na esquina da rua 10 de Novembro.

VEJA MAIS



O frentista Gleison Ribeiro, que trabalha em um posto de combustível na localidade, viu o acidente. O trabalhador relatou que presenciou o momento do impacto. “O cara foi tentar atravessar e acredito que a bicicleta não teve tanta força para tirar ele da colisão. Ele estava tentando atravessar em cima da bicicleta. Quando o caminhão bateu, arremessou ele longe e já caiu no chão desacordado”, afirmou. O frentista conhecia Dorival de vista, por ser morador que costumava andar pelo bairro.

O acidente ocorreu a poucos metros de um radar de velocidade da BR-316. Segundo moradores do bairro, o perímetro da rodovia federal é muito perigoso e vários acidentes já ocorreram, inclusive com vítimas fatais. “O problema aqui é que não respeitam a lombada eletrônico. Se a gente não fizer sinal para atravessar, a gente não atravessa, porque eles não param não. Já tiveram outros acidentes”, detalhou Alana Da Silva, de 19 anos, moradora do bairro.

Alguns quilômetros, um retorno na via é considerado extremamente perigoso. “Lá é ainda mais perigoso, colocaram uma lombada eletrônica, mas não tem jeito. Não tem nem um ano morreu outro senhor lá”, relembra.

Familiares da vítima estavam no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Científica do Pará, para a retirada do corpo, da via. O motorista e os outros trabalhadores que estavam no caminhão não quiseram falar com a imprensa.