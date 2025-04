Filho de piloto morre dois dias após acidente que também vitimou o pai no interior de SP

Morreu no início da madrugada desta terça-feira, 8, Bento Imamura, filho do piloto de Fórmula 1600 Eduardo Imamura. Bento havia completado 7 anos em 16 de março. No sábado, 5, ele estava junto com o pai, a mãe e outro adulto trafegando pela rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre Marília e Lins, no interior paulista, quando a caminhonete dirigida por Eduardo invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão.

Eduardo, de 35 anos, morreu no próprio sábado. A mulher dele sofreu ferimentos leves. O terceiro adulto também sobreviveu. Ferido, Bento foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília, onde permaneceu até a madrugada desta terça-feira.

O perfil de Eduardo nas redes sociais confirmou nesta terça-feira a morte da criança: "Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado do seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna", registrou postagem no Instagram oficial do piloto. O velório e o enterro aconteceram nesta terça-feira em Marília.

Como foi o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete dirigida por Eduardo Imamura invadiu a pista contrária no km 218 da rodovia BR-153 e bateu de frente em um caminhão, por volta das 15h30 de sábado. O motorista do caminhão conseguiu controlar o veículo, depois de alguns segundos, e não se feriu. A caminhonete de Imamura ficou totalmente destruída.

Amigos e fãs lamentaram a morte do piloto de Fórmula 1600. "Tive o privilégio de conhecê-lo e chamá-lo de amigo. Sua ausência será profundamente sentida em Interlagos, e em todos os lugares onde sua paixão pelo automobilismo brilhou", escreveu nas redes sociais o também piloto de Fórmula 1600 João Guimarães.