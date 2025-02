Jornalista Ivan Zimmermann, ex-ESPN e Bandsports, morre em tragédia nos EUA

O jornalista Ivan Zimmermann, que já trabalhou por ESPN e Bandsports, morreu aos 64 anos. Ele sofre um acidente de carro nos EUA. A informação foi confirmada pela família do narrador ao UOL.

Na última sexta (31), o brasileiro guiava o seu veículo na via de Broward, na Flórida, quando um motorista que invadiu a pista contrária. Ivan foi atingido de frente por outro carro. Outros três veículos acabaram danificados, incluindo um caminhão de cimento.

O Miami Herald afirmou que o veículo de luxo era guiado por Julius Clark, de 43 anos.

A família da vítima soube da tragédia apenas nesta quarta (05), após as autoridades norte-americanas entrarem em contato via Instagram.

Ivan morava nos EUA há décadas. Ele se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo, e no ano seguinte, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York, para cobrir a reunião anual da ONU, e ficou por lá.

Ele iniciou a carreira de narrador esportivo pela ESPN em 1992, cobrindo a NFL, e em 1993 e se tornou o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl in loco, em evento que contou com show do astro Michael Jackson.

Morou por 20 anos nos EUA e se especializou nos campeonatos locais: NBA, NFL, NHL e MLB e até pesca. Voltou ao Brasil em 2003, sendo contratado pelo canal Bandsports, onde participou da cobertura das Olimpíadas daquele mesmo ano, em Atenas. Cobriu as Copas do Mundo de 1994 pela Rádio Jovem Pan e de 2006 pela DirecTV, e também narrou Liga dos Campeões.

Em 2016, não teve o contrato renovado com a Bandsports, mas seguiu integrando a equipe da Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes. Fez parte do Grupo Bandeirantes até março de 2017, quando ele e outros jornalistas foram demitidos, com o final das atividades da Bradesco Esportes FM.