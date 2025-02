Atriz de dorama Barbie Hsu morre aos 48 anos

A atriz e cantora taiwanesa Barbie Hsu morreu ao 48 anos. A irmã dela, Dee Hsu, confirmou o falecimento para Taiwan's TVBS devido a uma gripe e depois uma pneumonia enquanto a família estava de férias no Japão. Um dos maiores sucessos de Barbie foi o dorama "Meteor Garden", que não está disponível nos streamings do Brasil.

A atriz convivia com epilepsia e chegou a ser internada por conta das consequências da doença.

"Durante o Ano Novo Lunar [Ano Novo Chinês], nossa família veio passar férias no Japão. Infelizmente, minha querida e gentil irmã, Xi Yuan [Barbie Hsu], infelizmente nos deixou depois de pegar uma pneumonia, causada por uma gripe", disse Dee Hsu, segundo a BBC.

Dee Hsu, irmã mais nova, e Barbie começaram a carreira juntas como uma dupla, chamada de SOS (Sister of Shu). Elas lançaram o hit "Ten-Minute Love", em 1994. O último albúm lançado por elas foi chamado de "Abnormal Girls".

Barbie chegou a ganhar alguns prêmios por conta da sua atuação, além de ser considerada como um dos cem rostos mais bonitos em 2012. O estrelato chegou em 2001, quando protagonizou o dorama "Meteor Garden", adaptação live-action da série japonesa de mangá "Boys Over Flowers". Hsu participou do Festival de Cinema de Cannes por conta do filme de terror "Silk", em que esteve no elenco de apoio.

Em 2010, ela se casou com um empresário chinês, Wang Xiao Fei, e o casal teve dois filhos. Depois do casamento, aos poucos ela foi deixando de atuar. O casamento durou até 2021, ano em que eles se divorciaram. No ano seguinte, ela se casou com o ator e DJ sul-coreano Koo Jun-yup.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirrelly Pires, editora web de Oliberal.com)