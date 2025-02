Conheça 3 doramas com Zhao Lusi (Rosy Zhao), atriz de 'A História da Garota da Pérola'

Zhao Lusi, também conhecida como Rosy Zhao, é uma atriz, cantora e modelo chinesa de 26 anos, que já estrelou doramas de peso dentro das produção asiáticas. Ela iniciou a carreira em 2017 com o C-Drama "Amantes Intocáveis", num papel secundário. A série não está disponível nos streamings do Brasil. Recentemente, ela estava na produção chinesa "A História da Garota da Pérola", disponível na Netflix, ao lado de Liu Yuning (C-Drama "The Long Ballad") e Tang Xiaotian (dorama "Ombro Amigo").

Lusi é conhecida, também, por fazer algumas músicas que são utilizadas nos doramas em que ela estrela, como "I Have Someone I Like" e "Forever Star", que fazem parte da soundtrack do dorama "Amor Oculto".

Atualmente, ela está lutando para recuperar a saúde física, mental e emocional. No final do ano passado, ela foi diagnosticada com afasia, um distúrbio de linguagem causado por danos a partes do cérebro. Além disso, ela também foi diagnosticada com depressão, o que a levou a desenvolver um transtorno dissociativo de conversão, segundo o portal MyDramaList.

Confira 3 doramas com Rosy Zhao:

Dorama "Amor Como a Galáxia"

O C-Drama "Amor Como a Galáxia" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher cresceu sozinha numa cidade ferida por uma guerra sangrenta. Por isso, é uma pessoa teimosa, que demorar a confiar nos outros e é independente. Um dia, um general visita a cidade e se apaixona pela mulher logo de cara. Ela logo diz que não se encaixe no perfil que ele está procurando, que é um esposa obediente. Mesmo assim, eles resolver dar uma oportunidade para o amor e vão se conhecer ao longo do processo, inclusive sobre segredos que estavam guardados à sete chaves.

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance

Episódios: 56

Elenco: Leo Wu e Zhao Lu Si

Disponível: Viki

Dorama "Amor Oculto"

O dorama "Amor Oculto" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem nutre um amor platônico pelo amigo do irmão mais velho. No momento, ele não passa disso: amigo do irmão. Mas os dois se encontram anos depois e será a chance deles viverem um amor enquanto estão na faculdade. Agora, mais maduros, o amor pode dar certo para os dois.

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 25

Elenco: Zhao Lu Si, Chen Zheyuan e Victor Ma.

Disponível: Netflix

Dorama "Who Rules The World"

A série chinesa "Who Rules The World" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Dois jovens vivem num período de guerra, em que há sangue e desgraça por todos os lados. Mesmo assim, os dois vão fazer o amor florescer nesse cenários horrendo que já dura cerca de 10 anos. O romance deles terá que ser escondido, já que o contexto envolve política, traição e jogo sujo para tomar o poder. Enquanto casal, eles lutam pela justiça e para trazer equilíbrio ao império. Como será viver um amor nessa situação?

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Episódios: 40

Elenco: Yang Yang, Zhao Lusi e Zhang Fengyi.

Disponível: Netflix

