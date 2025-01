Conheça o dorama 'Heróis de Plantão', que estreia nesta sexta-feira (24/01), e saiba onde assistir

O dorama "Heróis de Plantão" é um K-Drama que estaria na lista de doramas sobre médicos. A série também é conhecida como "The Trauma Code: Heroes on Call". A mais nova produção sul-coreana tem no elenco Ju Ji-hoon (Joo Young-hoon), Choo Young-woo, Ha Young (Ahn Ha-young), Yoon Kyung-ho e Jeong Jae-kwang.

O roteiro é de So Hyun-kyung, roteirista do dorama "Brilliant Legacy", e Choi Tae-kang, que escreveu o K-Drama "Adamas: O Diamante Assassino". A direção da série é de Lee Do-yoon.

VEJA MAIS

Confira os detalhes do dorama "Heróis de Plantão":

Trailer do K-Drama "Heróis de Plantão"

Sinopse da série "Heróis de Plantão"

Um novo cirurgião chega em um Hospital Universitário. Ele é do tipo descolado e que não se rende as formalidades que a profissão impõe. Por isso, ele chegou para liderar a equipe de traumatologia do hospital e um de seus apelidos é "Mão de Deus". Na tentativa de colocar ordem no lugar, ele vai arranjar algumas inimizades, enquanto outros o vão admirar ainda mais, enquanto ele tenta abrir um Centro de Trauma. Para ter sucesso, ele não se preocupa nem mesmo com os locais em que as cirurgias são realizadas, já que o importante é salvar vidas. Isso se torna menos difícil devido ao seu passado, em que ele é um veterano de guerra.

Quantos episódios tem o dorama "Heróis de Plantão"?

A série contará com 8 episódios.

Qual a classificação da série?

A série está classificada para maiores de 16 anos.

VEJA MAIS

Qual o gênero da produção sul-coreana?

A plataforma classificou a série como sendo Drama.

Qual o elenco de "Heróis de Plantão"?

O elenco de "Heróis de Plantão" é formado por Ju Ji-hoon (Joo Young-hoon), Choo Young-woo, Ha Young (Ahn Ha-young), Yoon Kyung-ho e Jeong Jae-kwang.

O ator Ju Ji-hoon viverá "Baek Kang-hyuk", o médico excêntrico, no dorama "Heróis de Plantão" (Reprodução / Instagram @_jujihoon)

Choo Young-woo dará vida a "Yang Jae-won", um dos médicos da equipe de traumatologia do hospital promissor na área, no K-Drama "Heróis de Plantão"; ator estrelou outro dorama da Netflix, "O Conto da Senhora Ok" (Reprodução / Instagram @cu.young)

A atriz Ha Young será "Cheon Jang-mi", uma das enfermeiras do hospital, que é bastante dedicada e vive a profissão intensamente, na nova produção asiática da Netflix (Reprodução / Instagram @havv_y)

Onde assistir "Heróis de Plantão"?

A série estará disponível na Netflix.

Quando estreia "Heróis de Plantão"?

O dorama está programado para estrear nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)