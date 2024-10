Doramas sobre médicos: confira 5 produções disponíveis na Netflix

Para os fãs de seriados e filmes médicos, doramas sobre a temática são uma boa alternativa. As produções asiáticas ambientadas em hospitais e clínicas são dos mais variados gêneros, desde o romance até o terror. Confira abaixo cinco doramas sobre médicos disponíveis na Netflix.

VEJA MAIS

Dorama “Dra. Cha” (2023)

K-drama "Dra. Cha" (Reprodução)

Sinopse: Cha Jung-sook (Uhm Jung-hwa) se formou em medicina, mas largou a profissão para ser dona de casa. Após 20 anos, ela decide voltar à carreira e ingressa na residência. Cha Jung-sook é casada com Seo In-ho (Kim Byung-chul), um médico consagrado. Apesar do sucesso profissional, ele é um péssimo marido. Enquanto luta para realizar um sonho antigo, a médica passa por desafios e é surpreendida no hospital.

Classificação: 14 anos

Nacionalidade: sul-coreano

Dorama “Hospital Playlist” (2020)

K-drama "Hospital Playlist" (Reprodução)

Sinopse: Por mais de 10 anos, desde a faculdade até o mercado de trabalho, cinco médicos são amigos. Enquanto se dedicam no hospital, os médicos compartilham os desafios da profissão e, também, o amor pela música.

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: sul-coreano

Dorama “Doctor Stranger” (2014)

K-drama "Doctor Stranger" (Reprodução)

Sinopse: Park Hoon (Lee Jong-suk) sonha em seguir os passos do pai, um médico enviado à Coreia do Norte em meio a um conflito militar. Quando cresce, ele tem a chance de voltar à Coreia do Sul, mas para isso precisa deixar para trás Song Jae-hee (Jin Se-Yeon), sua paixão. Quando chega em um hospital sul-coreano de Seul, Park Hoon pode provar que é um bom cirurgião, mesmo que nem todos fiquem satisfeitos com a sua presença. Até que uma médica idêntica a Song Jae-hee começa a trabalhar no local e todos os planos do rapaz mudam.

Classificação: 16 anos

Nacionalidade: sul-coreano

Dorama “Um Caso de Amor Incurável” (2020)

J-drama "Um Caso Incurável de Amor" (Reprodução)

Sinopse: A enfermeira Sakura Nanase (Mone Kamishiraishi) testemunha um ato heroico de um médico, o doutor Kairi Tendo (Takeru Satoh). Ao entrar para o mesmo hospital em que o seu ídolo trabalha, ela descobre que, na verdade, ele é frio, perfeccionista e severo. Mesmo com esse comportamento, o coração de Kairi se amolece com a dedicação e o carinho de Sakura.

Classificação: 14 anos

Nacionalidade: japonês

Dorama “Blood” (2015)

K-drama "Blood" (Reprodução)

Sinopse: O médico e vampiro Park Ji-sang (Ahn Jae-hyun) aparenta ser frio e apático, mas, na verdade, é gentil. Se especializando no melhor hospital de câncer do país, ele luta constantemente contra desejo de sangue, especialmente daqueles que estão em estado terminal. A jovem Yoo Ri-ta (Koo Hye-sun), jovem prodígio e sobrinha de um dos donos do hospital, se apaixona por Park Ji-sang. A vida do vampiro se complica com a paixão de Yoo Ri-ta e ao enfrentar Lee Jae-wook (Ji Jin-hee), um homem cruel e manipulador.

Classificação: 16 anos

Nacionalidade: sul-coreano

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)