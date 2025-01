Conheça 3 doramas com Minhyun, estrela do K-Drama 'Grupo de Estudo'

Hwang Min-hyun, que é mais conhecido como Minhyun, é um cantor e ator sul-coreano de sucesso. Ele é o protagonista do novo dorama do Viki chamado "Grupo de Estudo", que estreou na última quinta-feira (23/01). Neste K-Drama, ele viverá "Yun Ga-min", um estudante que está tentando melhorar suas notas numa das piores escolas da cidade. Enquanto isso, ele acaba ajudando seus colegas contra o bullying.

Dentre as indicações de doramas com o ator, está a série sul-coreana "Alquimia das Almas", que tem no elenco Lee Jae-wook, Go Youn-jung e Minhyun. Eles são dirigidos por Park Joon-hwa, diretor do K-Drama de sucesso "O que Houve com a Secretária Kim?", disponível no Viki.

Confira 3 doramas com Minhyun:

Dorama "Live On"

Sinopse: Nem sempre conseguimos conhecer uma pessoal totalmente, principalmente aquelas que vivem de aparências nas redes sociais. O mesmo ocorre com uma aluna do ensino médio que é influenciadora. Apesar dela ter muitos fãs, devido a sua personalidade fria e arrogante fora das câmeras, ela tem muitos haters. Certo dia, uma pessoa envia uma mensagem para ela e para o clube de rádio, ameaçando expor um segredo que ela achou que já tinha sido enterrado. Assim começa sua jornada para entrar no clube e tentar descobrir quem sabe de sua vida além do que ela expõe para o público. Para conseguir entrar, ela terá que conquistar o diretor do clube, um aluno que segue as regras à risca. Este pode ser o início de um relacionamento inesperado, mas com muito amor.

Gênero: Drama e Comédia romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 8

Elenco: Jung Da-bin, Minhyun (Hwang Min-hyun), Noh Jong-hyun, Yang Hye-ji, Yeonwoo (Lee Da-bin) e Byungchan (Choi Byung-chan).

Disponível: Viki

Dorama "Meu Adorável Mentiroso"

Sinopse: Uma jovem tem um poder incrível, em que ela consegue "ouvir" a verdade por trás das mentiras que as pessoas tentam esconder. Assim, ela acabou se tornando uma pessoa que não acredita mais nas pessoas, já que todo mundo conta tantas mentiras que ela enxerga a vida como um lugar moralmente falido. Contudo, um dia, a sua habilidade não funciona com o seu novo vizinho, suspeito em um caso de homicídio. Além disso, ele é um produtor musical bem-sucedido no ramo. Essa será a oportunidade para ela se apaixonar, já que não consegue "ler" as mentiras dele e só o coração poderá guiá-la.

Gênero: Comédia romântica e Fantasia

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Kim So-hyun, Minhyun (Hwang Min-hyun), Seo Ji-hoon e Lee Si-woo.

Disponível: Viki

Dorama "Alquimia das Almas"

Sinopse: Um herdeiro de uma família nobre tem a fama de ser o maior encrenqueiro do reino. Além disso, existe um boato sobre a real origem dele, segredo que ele terá que enfrentar em breve. Um dia, ele conhece uma guerreira de elite, mas que está em um corpo vulnerável. Pensando em voltar para o seu corpo original, ela passa a trabalhar para o herdeiro e o ensina a lutar. Ao mesmo tempo, há um outra família nobre que tem um candidato a assumir o trono que parece ser perfeito, já que ele é inteligente, tem habilidade com artes marciais e boa aparência. Mas será que as coisas serão pacíficas?

Gênero: Fantasia

Classificação: 14 anos

Episódios: 20

Elenco: Lee Jae-wook, Go Youn-jung e Minhyun (Hwang Min-hyun).

Disponível: Netflix

