Conheça o dorama 'Grupo de Estudos', que estreia na próxima quinta (23/01), e saiba onde assistir

O dorama "Grupo de Estudos", também conhecido com como "Study Group", poderia estar na lista de doramas sobre bullying, já que um de seus temas é a violência que um grupo de estudantes sofre diariamente na escola em que estudam. O elenco da série sul-coreana conta com Minhyun, Han Ji-eun, Cha Woo-min e Shin Soo-hyun. Eles são dirigidos por Lee Jang-hoon, que estreia na direção de séries, mas já dirigiu os filmes "Estar com Você" e "Miracle", que não estão disponíveis no Brasil.

O K-Drama é uma das séries sul-coreanas mais aguardadas entre os dorameiros e dorameiras para o ano de 2025. Além da história, a motivação é por conta do elenco estrelado.

Confira os detalhes do dorama "Grupo de Estudos":

Trailer do K-Drama "Grupo de Estudos"

Sinopse do dorama "Grupo de Estudos"

Um aluno da pior escola da cidade deseja se tornar bom nos estudos para conseguir uma vaga na universidade, mas a sua única habilidade é na luta. Ainda que ele estude muito, não consegue atingir boas notas e a pressão para passar numa faculdade renomada começa a piorar tudo. Mesmo assim, ele não perde o foco para alcançar o seu objetivo. Enquanto isso, os seus amigos do grupo de estudo acabam sofrendo bullying, então ele terá como usar a sua força e habilidade em luta para ajudá-los.

Qual o gênero da série sul-coreana?

O dorama está classificado como Ação e Comédia pela plataforma.

Qual o elenco de "Grupo de Estudos"?

Minhyun, Han Ji-eun, Cha Woo-min e Shin Soo-hyun são as estrelas do dorama.

O ator Minhyun viverá Yun Ga-min no dorama "Grupo de Estudos" (Reprodução / Instagram @hwangminhyuns)

A atriz Han Ji-eun interpretará Lee Han-gyeong na série sul-coreana (Reprodução / Instagram @hanjieun0603)

A atriz Shin Soo-hyun dará vida a Lee Ji U no K-Drama (Reprodução / Instagram @xinsooo)

Quantos episódios tem "Grupo de Estudos"?

O dorama tem 10 episódios, em que cada um tem duração média de 50 minutos.

Onde está disponível o dorama "Grupo de Estudos"?

O K-Drama vai estar disponível na plataforma Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)