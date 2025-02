Doramas sobre 'talaricos'; conheça 5 séries com traição de amigos

O termo "talarico" refere-se à uma pessoa que se envolve física ou emocionalmente de forma inapropriada com a namorada do amigo, com base no Dicionário Informal. Em alguns lugares do Brasil, essas pessoas são conhecidas como "fura olho".

As referências na indústria do entretenimento sobre esse tipo de traição são muitas. Na música nacional, os exemplos vão de Latino, com a música "Amigo Fura Olho", até Zeca Pagodinho, que definiu o termo como: "Talarico, ladrão de mulher", no verso que dá nome a música. Nos doramas, a situação não poderia ser diferente, já que até nas séries asiáticas há quem roube o/a esposo/a do/a amigo/a.

VEJA MAIS

Dentre as indicações de doramas sobre talaricos está o K-Drama "Adeus, Sr. Black", estrelado por Lee Jin-wook, Moon Chae-won, Kim Kang-woo, Song Jae-rim (Song Jae-lim) e Yoo In-young (Yoo Hyo-min). A série é dirigida por Han Hee, que dirigiu a produção sul-coreana "Imperatriz Ki", e Kim Sung-wook, que está na direção do dorama "Our Shining Star". O roteiro é por conta de Moon Hee Jung, que também escreveu a série "Can You Hear My Heart?".

Confira a lista de doramas sobre talaricos:

Dorama "Trinta e Nove"

A série sul-coreana "Trinta e Nove" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Três amigas vivem juntas e compartilham experiências enquanto estão prestes a chegar na casa dos 40 anos. Com personalidades bem diferentes, elas terão que passar por provações que envolve amor, perda e lealdade para que o grupo continue unido. Elas vão ter que buscar forças uma nas outras para conseguir seguir a vida da melhor forma.

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Elenco: Son Ye-jin, Jeon Mi-do e Kim Ji-hyun.

Episódios: 12

Disponível: Netflix

Dorama "The Lady and The Lies" ("Ta Yu Huang Yan")

O C-Drama "The Lady and the Lies" não está disponível nos streamings do Brasil, mas é uma excelente indicação sobre o tema (Divulgação)

Sinopse: Neste dorama chinês, uma mulher aceita procurar um marido para agradar a mãe que está morrendo. Uma amiga resolve ajudá-la a encontrar o amor, então ela conhece o seu futuro esposo. Depois que a mãe morre, as coisas começam a piorar na sua vida, já que ela sofre pressão para engravidar, enquanto luta contra a infertilidade. Ela faz uma fertilização in vitro por conta da sogra, que não se mostra satisfeita. Além disso, ela descobre que a sua melhor amiga está tendo um caso com o seu marido.

Gênero: Suspense e mistério

Classificação: 16 anos

Elenco: Feng Xi Yao, Hu Wei e Zhao Xi Xi.

Episódios: 20

Disponível: A série não está disponível nos streamings do Brasil.

VEJA MAIS

Dorama "A Esposa do Meu Marido"

O dorama "A Esposa do meu Marido" tem feito sucesso entre os dorameiros e dorameiras; o K-Drama está disponível no Prime Video (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher tem que enfrentar muitos problemas, como um câncer terminal. Por conta disso, ela tem o apoio da melhor amiga e do marido para conseguir lidar com o dia a dia. Ela só não sabia que os dois tinham um caso. Depois de algo inesperado, ela tem a chance de recomeçar e se afastar dessas pessoas. Enquanto está no plano de vingança, ela acaba conhecendo um homem que vai ajudá-la.

Gênero: Drama, fantasia e romance.

Classificação: 14 anos

Elenco: Park Min-young, Na In-woo (Na Jong-chan), Lee Yi-kyung, Kim Mi-sun (Song Ha-yoon) e Gikwang (Lee Gi-kwang).

Episódios: 16

Disponível: Prime Video

Dorama "A Vingança do Casamento Perfeito"

O dorama "A Vingança do Casamento Perfeito" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher é filha adotiva de uma família que nunca a amou e sempre a rejeitou. Mesmo assim, ela acaba olhando pelo lado bom e enxerga o melhor das pessoas. Num dia, ela acaba sendo transportada para o passado, então tem a chance de mudar o seu prórpio destino. Enquanto está focada, ela encontra um magnta que vai ajudá-la no plano de vingança contra todos que fizeram mal para ela.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Elenco: Sung Hoon e Jung Yoo-min.

Episódios: 12

Disponível: Viki

Dorama "Adeus, Sr. Black"

O K-Drama "Adeus, Sr Black" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um oficial da Marinha descobre que sua namorada está tendo um caso com o seu melhor amigo. Além disso, ele ainda está sendo acusado falsamente de ter cometido um crime. Por conta disso, ele acaba exilado em outro país, mas tempos depois ele retorna com outra identidade com o objetivo de se vingar. Para dar continuidade no seu plano, ele se casa com uma mulher apenas para manter as aparências, mas ele não contava se apaixonar por ele e reaprender a confiar nas pessoas.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Elenco: Lee Jin-wook, Moon Chae-won, Kim Kang-woo, Song Jae-rim (Song Jae-lim) e Yoo In-young (Yoo Hyo-min).

Episódios: 20

Disponível: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)