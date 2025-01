Conheça o dorama 'Família de Ferro'; saiba onde assistir

O dorama "Família de Ferro" está fazendo sucesso entre os dorameiros e dorameiras. A plaforma tem disponibilizado os episódios aos poucos, em que os mais recente será lançado no próximo domingo (26/01). Além disso, a série sul-coreana é dirigida por Sung Joon-hae, que também dirigiu o K-Drama "Bravo, Minha Vida", disponível no Viki e no Kocowa. O roteiro é por conta de Seo Sook Hyang, que também escreveu os doramas "Encarnação da Inveja" e "Pergunte às Estrelas", disponíveis na Netflix.

A produção sul-coreana retrata a vida de uma jovem que perde a visão aos poucos. Além disso, aborda como a família tem papel importante para vencer os novos desafios.

Confira os detalhes do dorama "Família de Ferro":

Trailer do dorama "Família de Ferro"

Sinopse do K-Drama "Família de Ferro"

Uma adolescente tem uma doença rara, em que sua visão começa a ser reduzida. Sabendo disso, ela tenta aproveitar ao máximo para ler e assistir a filmes. Um dia, ela encontra um ex-aluno de faculdade, que é de uma família muito rica e dona de um conglomerado. Ele acaba sendo odiado por conta de um acidente. Depois de muito tempo, a família da jovem descobre que há uma cirurgia capaz de fazer a visão dela retornar, mas ninguém tem dinheiro para pagar. A avó encontra algo inimaginável que talvez seja a chave para ela recuperar a visão.

Quantos episódios tem a série sul-coreana?

O dorama conta com 34 episódios, em que a média de duração de cada um é de 66 minutos.

O próximo episódio estará disponível no próximo domingo (26/01).

Qual o elenco de "Família de Ferro"?

K-Drama é estrelado por Kim Jung-hyun, Keum Sae-rok, Choi Tae-joon e Yang Hye-ji.

Qual o gênero da produção?

O K-Drama é classificado como uma série de Romance, Comédia e Crime.

Qual a classificação do dorama "Família de Ferro"?

A série é indicada para maiores de 14 anos.

Onde assistir "Família de Ferro"?

O K-Drama está disponível no Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)