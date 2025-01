Conheça 3 doramas com Park Shin-hey, estrela do K-Drama 'The Judge From Hell'

Park Shin-hye é uma atriz e modelo sul-coreana de 34 anos. Ela iniciou a carreira na indústria do entretenimento no videoclipe "Flower", do cantor Lee Seung Hwan, lançado em 2003. Desde lá, a artista já estrelou diversos doramas de sucesso e é considerada como uma das atrizes sul-coreanas mais talentosas.

Dentre as indicações está o K-Drama "Memórias de Alhambra", estrelado por Hyun Bin, Park Shin-hye e Park Hoon. Eles são dirigidos por Ahn Gil Ho, que também dirigiu o dorama "A Lição", disponível na Netflix. O roteiro é por conta de Song Jae Jung, que escreveu a série sul-coreana "W: Dois mundos", disponível no Viki.

Confira 3 doramas com Park Shin-hey:

Dorama "O Mito de Sísifo"

Sinopse: Após participar de um incidente misterioso, o gênio de uma empresa de tecnologia na Coreia passa a ser perseguido por uma mulher que veio do futuro. Por conta dele saber alguns segredos perigosos, ainda que contra a sua vontade, ele não terá paz. Este é apenas o início da história baseada na mitologia grega e na obra de Albert Camus.

Episódios: 16

Classificação: 16 anos

Gênero: Ficção Científica

Elenco: Cho Seung-woo, Park Shin-hye e Kim Byong-chul

Disponível: Netflix

Dorama "Médicos em Colpaso"

Sinopse: Na juventude, eles eram rivais na escola. Depois de alguns anos, eles se reencontram enquanto não estão vivendo um bom momento. Ele é um famoso cirugião plástico e acaba comentendo um erro que pode custar a sua carreira. Ela é uma anestesista dedicada que está enfrentando os desafios de estar no fundo do poço.

Episódios: 16

Classificação: 12 anos

Gênero: Romance

Elenco: Park Hyung-sik, Park Shin-hye e Yoon Bak.

Disponível: Netflix

Dorama "Memórias de Alhambra"

Sinopse: Um CEO de uma empresa de investimento sul-coreana viaja para a Espanha para conhecer o misterioso criador de um jogo de realidade aumentada. Enquanto está lá, ele se hospeda num albergue administrado por uma jovem que chama a sua atenção. Os dois acabam se envolvendo num estranho incidente. O que será que pode acontecer de um encontro inesperado?

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

Gênero: Ficcção Científica

Elenco: Hyun Bin, Park Shin-hye e Park Hoon.

Disponível: Netflix

