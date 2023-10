Academia Brasileira de Letras inclui palavra 'dorama' no dicionário

Academia Brasileira de Letras (ABL) anunciou, na última terça-feira (24), a inclusão da palavra "dorama" no dicionário da língua portuguesa. O termo, de origem japonesa, designa séries de televisão de ficção produzidas no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem.

De acordo com a ABL, os doramas "foram criados no Japão na década de 1950 e se expandiram para outros países asiáticos, adquirindo características e marcas culturais próprias de cada território". Para determinar o país de origem, podem ser usadas denominações específicas, como, por exemplo, J-drama para os doramas japoneses, K-drama para os coreanos e C-drama para os chineses.

No Brasil, o uso da palavra "dorama" aumentou consideravelmente nos últimos anos, acompanhando o crescimento da popularidade das produções asiáticas no país. No streaming, algumas doramas famosas são "Switched", "Love alarm", "Ombro amigo" e "Sorriso Real", todas disponíveis da Netflix.

A inclusão da palavra no dicionário da língua portuguesa foi comemorada por fãs brasileiros. No entanto, alguns comentários nas redes sociais questionaram a definição dada pela ABL. O motivo disso é que a separação de nomenclatura para produções japonesas e para títulos de outros países do leste e do sudeste asiático representa mais do que a identificação do lugar de origem das obras.

Para alguns usuários, a distinção entre J-drama, K-drama e C-drama é importante para destacar as diferenças culturais e estéticas entre as produções de cada país. Outros usuários comemoraram e defenderam que a definição dada pela ABL é mais abrangente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)