Park Soo Ryun, atriz de Snowdrop, morre aos 29 anos

A atriz Park Soo Ryun, que integrou o elenco da série Snowdrop, morreu aos 29 anos, na noite do último domingo (11), dentro de casa. A artista do dorama caiu nas escadas da residência, localizada na Coreia do Sul, e bateu a cabeça, gerando graves lesões que ocasionaram a fatalidade.

Segundo informado pelo The Sun, a atriz foi socorrida às pressas e levada ao hospital. Na unidade de saúde, os médicos tentaram reanimá-la várias vezes, mas a artista não resistiu aos ferimentos da queda.

Após a fatalidade, a família de Park Soo Ryun declarou à imprensa que optou por doar os órgãos da jovem. "Deve haver alguém que precisa desesperadamente de [órgãos]. Como mãe e pai dela, seremos capazes de viver confortados [pelo pensamento de que seu coração] foi para alguém e está batendo", disse a mãe da sul-coreana.

Park Soo Ryun: quem foi?

Ryun fez a estreia como atriz em 2018 com o musical Il Tenore. Ela ganhou destaque em seu país de origem após estrelar espetáculos de sucesso, como Othello, Finding Mr. Destiny e The Day We Were In Love.

Na televisão, a sul-coreana começou a carreira no dorama Snowdrop, que foi ao ar em dezembro de 2021. No seriado ambientado nos anos 80 ela interpretou uma estudante universitária que acabou presa em meio a protestos antigovernamentais.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)