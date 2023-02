Atriz Raquel Welch morre aos 82 anos

A atriz Raquel Welch, ícone do cinema nos anos 1960 e 1970, morreu nesta quarta-feira (15) aos 82 anos. A notícia foi confirmada por familiares à imprensa americana, pelo site TMZ, que relataram que a artista sofreu um mal-estar.

Raquel Welch deixa dois filhos, Tahnee e Damon Welch, frutos de seu casamento com James Welch.

A artista ficou famosa por seus papéis em diversos filmes de sucesso, incluindo "Viagem Fantástica" e "Mil Séculos Antes de Cristo", ambos lançados em 1966. Sua atuação nestas produções a tornou conhecida pelo uso do biquíni feito de pele de veado, que a transformou em um símbolo sexual da época.

Confira o trailer de "Viagem Fantástica"

Prêmios

Em 1974, a atriz ganhou um Globo de Ouro como Melhor Atriz Cinematográfica em um Musical ou Comédia por sua atuação no filme "Os Três Mosqueteiros". Além disso, em 1995, a revista Empire a nomeou como uma das 100 estrelas mais sexy da história do cinema. A Playboy também a colocou em terceiro lugar na lista de 100 estrelas mais sexy do século XX.