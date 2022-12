Morre Pedro Paulo Rangel: artistas lamentam a morte do ator

Com a notícia do falecimento do ator Pedro Paulo Rangel na madrugada desta quarta-feira, 21, artistas lamentaram a sua morte e expressaram as condolências a familiares e amigos por meio das redes sociais. Desde a sua internação, no dia 30 de outubro, a atriz Júlia Rabello desejou melhoras na época e torcia pela sua recuperação. Usando seu instagram oficial publicou uma mensagem de despedida ao colega e ídolo.

"Querido PP, eu acho que você foi o primeiro ídolo que trabalhei junto. Lembro que eu observava fascinada cada coisa que você fazia ou ensinava. Sempre te admirei, sempre te achei um ator fora do normal", disse Júlia no início da postagem.

Ela revelou aos seguidores que recebeu com tristeza a notícia do falecimento e agradeceu por tudo. "Meu carinho por você é enorme e recebo a notícia da sua partida com tristeza, mas percebendo o tanto que de você ficou em mim. Obrigada por tudo e parabéns por tanto! Essa segunda foto eu guardo com muito carinho. Meu ídolo me assistindo, que honra te mostrar o que aprendi e dizer que você fez parte disso. Te amo, PP", finalizou a postagem.

A postagem da artista gerou comentários de outros famosos, como Miá Mello que lamentou a perda usando emojis de uma carinha triste e coração. O ator Gabriel Godoy comentou um emoji de lágrimas.

Confira a postagem

Quem também prestou homenagens foi o ator Felipe Camargo. "Pedro Paulo Rangel, um dos maiores atores de todos os tempos, meu amigo querido, com quem tive a honra de trabalhar no teatro e na televisão, partiu hoje para iluminar outros palcos com seu talento arrebatador, com sua elegância, inteligência e humor insuperável… obrigado PEPÊ!!!!! Que Deus te abençoe e ilumine sempre onde estiver", escreveu.

Confira a postagem