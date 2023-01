Supermodelo alemã Tatjana Patitz morre aos 56 anos

A revista norte-americana “Vogue” informou nesta quarta-feira (11) que a modelo e atriz alemã Tatjana Patitz morreu aos 56 anos. Criada na Suécia, ela se tornou uma das primeiras a receber o título de “supermodelo” e atingiu o auge da sua carreira nas décadas de 1980 e 1990.

VEJA MAIS

A carreira de Tatjana começou quando a alemã tinha apenas 17 anos. Ao ficar em terceiro lugar em um concurso de beleza que ocorreu em Estocolmo, ela ganhou um prêmio que dava direito a uma viagem para Paris e um contrato com uma agência.

Ao lado de Linda Evangelista, Cindy Crawford e Christy Turlington, a modelo participou do clipe de “Freedom!90”, do cantor e compositor George Michael. Também participou do filme “Sol Nascente”, de 1993, que tinha em seu elenco Sean Connery, Steve Buscemi, Wesley Snipes, entre outros.

Nas redes sociais, fãs da modelo lamentam a sua partida: “Muito triste por saber da partida de Tatjana. Os seus olhos possuíam um mistério profundo e uma beleza exótica. Uma das melhores”, disse um internauta. “Uma das maiores supermodelos da minha juventude”, escreveu um fã.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)