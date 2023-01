Renatinho Bokaloka morre após infarto durante show no Rio; vídeo

Morreu, na noite desta quinta-feira (5), o vocalista do grupo Bokaloka, Renatinho Bokaloka, de 48 anos. Ele passou mal ao sofrer um infarto durante o show que realizava em um bar, no Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira (4). O músico havia sido internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge e levado para o Instituto Nacional de Cardiologia. O falecimento foi confirmado ao Uol Splash pela assessoria de imprensa da GRShows, responsável pela agenda de shows do músico.

Renatinho veio a Belém realizar várias apresentações ao lado da banda Nosso Tom, sendo a mais recente delas, no último dia 22 de outubro, no Açaí Biruta. Ao OLiberal.com, o cantor Júlio Cézar, do grupo paraense Nosso Tom, lamentou o ocorrido. Veja:

“Ele era um cara que a gente tinha relação de parceria e amizade. Um artista de muitos sucessos no Brasil. Muitas música do Bokaloka são cantadas em qualquer pagode do Brasil. A gente perde um amigo e pagode perde uma referência”, disse Júlio.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo BokaLoka, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido a um Infarto Agudo do Miocárdio. Renatinho estava internado no Hospital Lourenço Jorge e foi transferido ao Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, para passar por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias. Sua morte foi confirmada às 17h38 de hoje. A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista", informou o comunicado enviado à imprensa.

Cantor já havia sofrido um infarto anteriormente

No momento em que Renatinho passou mal, Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, estava na plateia e assumiu o comando do paldo enquanto o artista era socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Não foi a primeira vez que Renatinho infartou. Em maio do ano passado, o líder do Bokaloka sofreu outro infarto e foi operado em Paris. Na ocasião, Renatinho passou por um procedimento para a colocação de stents.

Na época, a turnê do grupo na Europa precisou ser interrompida. E, na volta ao Brasil, Renatinho e a banda Bokaloka se apresentaram em Belém.

Início da carreira

Renatinho fazia parte do grupo desde a primeira formação, em 1995, época em que o grupo ainda era chamado de "Água na Boca". Dois anos depois, foi lançado o primeiro CD "Você vai se amarrar", pela gravadora Indie Records. No ano seguinte veio o segundo trabalho, "Apaixonado".

Em 1998, chegou às lojas o terceiro CD "Bokaloka", pela EMI. Em 2000 e 2001, foram lançados no mercado alternativo alguns discos gravados em shows do grupo, sucesso que levou a gravadora Deck Disc a lançar o CD "Bokaloka de verdade - Ao vivo". Em 2004, ainda pela Deck, o grupo lançou o CD "Bateu emoção - Ao vivo". Os dois premiados com discos de ouro.

Em 2005 já com a nova formação, Renatinho, Toninho e Sorriso deram continuidade ao trabalho do Bokaloka e em 2006 lançaram o primeiro DVD juntamente com o CD "Tá na hora - Ao vivo.