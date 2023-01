Morte de Renatinho Bokaloka: Júlio Cezar, do Nosso Tom, relembra passagem de cantor por Belém; vídeo

O vocalista do grupo de pagode Bokaloka, Renatinho Bokaloka, tinha uma relação de proximidade com a capital paraense. O cantor de 48 anos que morreu no final da tarde desta quinta-feira (5), após sofrer um infarto durante um show, deixou alguns amigos em Belém, entre eles o vocalista do grupo Nosso Tom, Júlio Cézar, com quem se apresentou no último dia 22 de outubro, no Açaí Biruta.

Júlio Cézar falou com exclusividade ao Grupo Liberal e lamentou a partida do companheiro. "A gente perdeu um amigo, uma referência, um cara que participou de todos os nossos projetos, como a ‘Resenha do Nosso Tom’, que foi o último show que ele fez em Belém. Ele cantou junto com a gente e fez também com a gente o ‘Pagode do Nosso Tom’, que ele tinha acabado de ter problema de saúde em Paris, ele veio direto para Belém para poder cumprir a agenda dele”, conta o cantor. Veja o vídeo:

“Ele era um cara que a gente tinha relação de parceria e amizade. Um artista de muitos sucessos no Brasil. Muitas música do Bokaloka são cantadas em qualquer pagode do Brasil. A gente perde um amigo e pagode perde uma referência”, completa Júlio.

Artista passou mal no palco

Renatinho passou mal durante uma apresentação no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (4). O cantor chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Na ocasião, ele chegou a ser substituído às pressas por Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que estava na plateia, e assumiu o lugar do cantor.

A empresa GRShows, responsável pela agenda de shows da banda Bokaloka, confirmou a morte do músico e detalhou que ele sofreu um infarto agudo do miocárdio. "É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido a um Infarto Agudo do Miocárdio. Renatinho estava internado. Sua morte foi confirmada às 17h38 de hoje (quinta-feira, 5)", diz a nota.

O comunicado da assessoria do cantor finaliza: "A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista".