Simony comemora resultado positivo após tratamento contra o câncer: ‘Os exames estão maravilhosos'

A cantora Simony usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre a última consulta com o oncologista, Fernando Maluf, realizada na terça-feira (10). No início desta tarde (11), a artista comemorou e disse que, após um mês do fim do tratamento contra o câncer no intestino, os resultados dos exames continuam positivos e que ela está bem de saúde.

"Fui examinada pelo doutor Fernando Maluf e pela doutora Lígia, que cuidou da minha radioterapia, que foram 30 sessões, e está tudo bem. Não estou mais tomando remédios, a não ser quando eu sinto alguma ‘dorzinha’, mas nada contínuo, graças a Deus. Os exames estão super maravilhosos", festejou Simony.

Em seguida, Simony explicou que realizará outra consulta em março, para avaliar se o tumor foi completamente eliminado. "Com certeza, já sumiu tudo, tenho certeza e muita fé", disse.

Segundo a cantora, na época em que descobriu a doença, ela notou a presença de uma íngua na região da virilha e resolveu procurar atendimento médico para saber do que se tratava.

Simony recebeu o diagnóstico de câncer de intestino, com um tumor epidermoide, que ocorre em cerca de 98% dos casos neste órgão após a realização de uma colonoscopia, exame realizado para avaliar o interior do intestino grosso, o íleo - região final do intestino delgado - e o reto.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)