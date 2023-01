Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, posta vídeo ao lado de mãe e irmã e emociona fãs; veja

O astro da Marvel, Jeremy Renner, fez sua segunda aparição nas redes sociais nesta quinta-feira (5) após ter sofrido um acidente no último domingo (1º), quando foi atropelado por uma máquina de remoção de neve de seis toneladas. Nas novas imagens, o intérprete do Gavião Arqueiro aparece ao lado da mãe e da irmã, ainda no hospital, enquanto recebe uma massagem na cabeça.

Ainda internado, Renner brincou enquanto sua irmã o massageava sua cabeça, coberta por uma touca de proteção. "Momento SPA para elevar o espírito. Obrigado, mãe, obrigado, irmã. Obrigado a todos pelo amor de vocês", escreveu o ator.

Confira o vídeo:

Acidente

Renner ajudava um membro de sua família que estava preso dentro de um carro coberto pela neve intensa quando o acidente aconteceu. Para fazer o reboque do veículo, o ator utilizou uma máquina de remoção de neve. Após conseguir remover o automóvel, ele saiu da máquina de retirar neve e foi conferir se o familiar estava bem.

Ao deixar a direção, a máquina começou a se movimentar sozinha. Para parar o veículo, Jeremy tentou retornar ao banco de motorista e foi atropelado pelo automóvel.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)