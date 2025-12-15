Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa

O ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, foi encontrado morto junto à esposa, Michele Singer, de 68 anos, na casa onde moravam em Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos). Os corpos foram achados nesse domingo (14), segundo o governador Gavin Newsom. O casal apresentava ferimentos provocados por facas, conforme uma fonte da Associated Press (AP), e o Departamento de Polícia local afirmou que o caso deve ser investigado como homicídio.

VEJA MAIS

Rob Reiner dirigiu os filmes "Conta Comigo" (1986), “Harry & Sally – Feitos Um para o Outro” (1989), “Isto é Spinal Tap” (1984) e “O Presidente Americano” (1995). Ele também atuou, recentemente, na série “The Bear” e, nos anos 1970, estrelou o seriado “All in the Family”. Michele, com quem se casou em 1989, era fotógrafa.

O principal suspeito é Nick Reiner, filho do casal, de acordo com a revista People. A suposição ainda não foi citada pelas autoridades responsáveis. O Instituto Médico-Legal de Los Angeles analisa a causa da morte.

Rob e Michele se conheceram enquanto ele dirigia “Harry & Sally – Feitos Um para o Outro”. O casal deixa três filhos.