Yu Menglong, ator e cantor chinês, morre aos 37 anos após cair de edifício

Artista foi encontrado morto após queda em edifício no distrito de Chaoyang, em Pequim; polícia trata caso como acidente e descarta crime

Riulen Ropan
fonte

Nascido em Urumqi, Xinjiang, em 1988, Yu iniciou a carreira como cantor em programas de talentos e estreou como ator em 2014. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O ator e cantor chinês Yu Menglong, conhecido internacionalmente como Alan Yu, morreu aos 37 anos após cair de um edifício no distrito de Chaoyang, em Pequim, capital da China, na madrugada desta quinta-feira (11).

Segundo a polícia, o corpo foi localizado por um morador por volta das 6h, após Yu ter se recolhido para descansar durante a madrugada em um encontro com amigos. As autoridades descartaram crime e tratam o caso como acidente, investigando se houve falha na proteção de uma janela.

A morte foi confirmada pelo estúdio que gerenciava sua carreira, que lamentou a perda e reforçou que a investigação não aponta indícios de violência.

"Estamos profundamente tristes em informar a todos que nosso amado Menglong faleceu após uma queda na quinta-feira. De acordo com a investigação policial, a criminalidade foi descartada. Que o falecido descanse em paz e que os vivos permaneçam fortes", comunicou o estúdio nesta quinta-feira.

Nascido em Urumqi, Xinjiang, em 1988, Yu iniciou a carreira como cantor em programas de talentos e estreou como ator em 2014. Ficou conhecido pelo papel em “Go Princess Go” (2015) e ganhou projeção internacional em “Eternal Love” (2017). Também atuou em produções como “Xin Bai Niang Zi Chuan Qi” e “Love Game in Eastern Fantasy”, recebendo o prêmio de Ator Revelação no Golden Bud Network Film and Television Festival, em 2019.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
