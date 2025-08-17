Capa Jornal Amazônia
Morre Terence Stamp, ator de 'Superman' e 'Priscilla, a Rainha do Deserto', aos 87 anos

Ator deixa acervo extraordinário de obras

Estadão Conteúdo
fonte

Terence Stamp em Noite Passada em Soho (2021) (Divulgação/Universal Pictures)

O ator britânico Terence Stamp morreu aos 87 anos neste domingo, 17, conforme anunciado por sua família. Indicado ao Oscar, Stamp ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão General Zod em Superman (1978) e Superman II (1980), mas construiu uma carreira eclética que incluiu desde filmes de Pier Paolo Pasolini até o cult Priscilla, a Rainha do Deserto (1994).

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos", declarou a família em comunicado à Reuters. "Pedimos privacidade neste momento de tristeza." As causas da morte não foram reveladas.

Song Young-kyu, ator de série da Netflix, é encontrado morto aos 55 anos

Médico se declara culpado por fornecer drogas a Matthew Perry e pode pegar até 40 anos de prisão
Salvador Plasencia, um dos acusados pela morte do ator de "Friends", admitiu distribuir cetamina e entregará sua licença médica; sentença será definida em dezembro

image Kenneth Colley, ator de 'Star Wars' e 'Monty Python', morre aos 87 anos

Nascido em 1938 no East End de Londres, filho de um operário portuário, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de abandonar a escola para trabalhar em publicidade. Uma bolsa de estudos teatrais mudou sua trajetória e o levou ao estrelato nos anos 1960, quando se tornou um dos rostos mais famosos do cinema britânico.

Nos efervescentes anos 1960, Stamp não era apenas um ator respeitado, mas um verdadeiro ícone de estilo. Sua beleza marcante e elegância refinada o transformaram no rosto da cultura pop londrina. Também formou um dos casais mais glamourosos da época com Julie Christie, sua parceira em Longe Deste Insensato Mundo (1967), e teve relacionamentos célebres com a supermodelo Jean Shrimpton.

Após perder a disputa para ser James Bond, Stamp partiu para a Itália, onde trabalhou com mestres como Federico Fellini e Pasolini em Teorema (1968). Um período de retiro espiritual na Índia, estudando ioga e filosofias orientais, antecedeu sua consagração como um dos vilões mais memoráveis do cinema: o megalomaníaco General Zod.

Depois, sua versatilidade se manifestou plenamente em Priscilla, a Rainha do Deserto, onde sua interpretação corajosa de uma mulher transgênero demonstrou sua capacidade de reinvenção artística. Foi aqui que se tornou um símbolo que transcendeu gerações.

Outro grande destaque na carreira é o empolgante O Estranho (1999), de Steven Soderbergh. Talvez um dos filmes mais maduros da carreira de ambos - Stamp e Soderbergh. Uma pena, porém: o ator acabou diminuindo o ritmo nos anos 2000, sendo chamado para papéis cada vez mais duvidosos, indo desde A Filha do Chefe (2003), Elektra (2005) e Mansão Mal-Assombrada (2003).

Até possui alguns bons filmes após os anos 2000, como Operação Valquíria (2008), Os Agentes do Destino (2011) e títulos de Tim Burton, mas eles soam como exceção, não regra. Sua última aparição nas telonas foi com uma participação especial em Noite Passada em Soho (2021), de Edgar Wright. Depois disso, Terence Stamp ficou recluso, deixando com o público apenas a imagem que conseguiu cristalizar no auge de sua carreira.

