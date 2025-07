Médico se declara culpado por fornecer drogas a Matthew Perry e pode pegar até 40 anos de prisão

O médico Salvador Plasencia, de 43 anos, declarou-se culpado nesta quarta-feira (23/07) por quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina relacionadas à morte do ator Matthew Perry, encontrado morto em outubro de 2023. O caso foi julgado por um tribunal federal em Los Angeles, segundo informações divulgadas por veículos norte-americanos.

Plasencia é um dos cinco investigados pela morte do astro de "Friends", que faleceu aos 54 anos após sofrer uma overdose acidental. Embora o médico não tenha fornecido a dose fatal, promotores afirmam que ele repassou frascos da substância semanas antes da morte do ator, além de orientar Kenneth Iwamasa — assistente pessoal de Perry — sobre como aplicar a droga. Iwamasa morava com o ator e foi quem teria administrado as doses no dia da overdose.

Como parte do acordo judicial, Plasencia entregará voluntariamente sua licença médica e pode ser condenado a até 40 anos de prisão. A sentença será anunciada no dia 3 de dezembro deste ano.

Além de Plasencia, o médico Mark Chavez já havia se declarado culpado em outubro por conspiração para distribuir cetamina a Perry. O ator canadense-americano utilizava a substância, um anestésico com propriedades psicodélicas, como parte de um tratamento experimental para depressão. No entanto, de acordo com os promotores, o artista acabou desenvolvendo um vício perigoso.

Investigação e laudo médico

Matthew Perry, conhecido mundialmente pelo papel de Chandler Bing na série Friends, foi encontrado morto aos 54 anos, em outubro de 2023, em sua casa em Los Angeles. O corpo do ator foi achado na banheira de hidromassagem.

O laudo oficial da autópsia revelou que Perry morreu em decorrência dos “efeitos agudos” da cetamina, um sedativo forte usado em ambientes hospitalares. A concentração da droga em seu organismo era compatível com a usada em procedimentos cirúrgicos e não poderia ser explicada apenas pelas sessões terapêuticas com infusões de cetamina que o ator vinha realizando para tratar ansiedade e depressão.

Além da cetamina, a investigação apontou que o ator havia recebido várias injeções da substância no mesmo dia, o que aumentou a suspeita de negligência e levou à abertura de uma investigação criminal por parte das autoridades federais dos Estados Unidos.

Histórico de vícios

Matthew Perry travava uma longa luta contra o abuso de substâncias, desde os tempos de gravação de Friends. Ele abordou abertamente sua trajetória no livro de memórias “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, publicado em 2022. Na obra, ele detalha os desafios enfrentados ao longo da vida, incluindo internações, recaídas e o impacto do vício em sua carreira e saúde.

A investigação sobre a morte de Perry continua em andamento e pode resultar em novas acusações e prisões nos próximos meses.