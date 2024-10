Médico que forneceu droga a ator de 'Friends' se declara culpado

O médico Mark Chavez admitiu ser culpado por fornecer cetamina ao ator Matthew Perry, que faleceu por overdose em outubro de 2023. A declaração foi feita nesta quarta-feira (2), no tribunal federal de Los Angeles, EUA.

Chavez é a terceira pessoa a confessar envolvimento no caso. O médico está em liberdade sob fiança até a sentença final e concordou em entregar seu passaporte e sua licença médica, ficando impedido de exercer a profissão.

Chavez fez um acordo com os promotores, pagando uma fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil). Mark confessou ter vendido 20 frascos de cetamina a Perry, cobrando até US$ 2 mil (aproximadamente R$ 11 mil) por frasco, enquanto o preço normal da droga é de apenas US$ 12 (cerca de R$ 67).

A investigação ainda envolve outras duas pessoas: o médico Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, conhecida como a “rainha da cetamina” de Los Angeles. Matthew Perry, conhecido por seu papel icônico em “Friends”, faleceu aos 54 anos, deixando muitos questionamentos sobre as circunstâncias de sua morte.