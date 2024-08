Investigação revela detalhes sobre a morte do ator Matthew Perry e esquema de fornecimento de drogas

Novos detalhes sobre o caso da morte do ator Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends", vieram à tona com a prisão de uma pessoa relacionada ao caso. Segundo informações do New York Times, as autoridades americanas detiveram o assistente pessoal do ator, um médico, e outros indivíduos, incluindo traficantes. Todos foram presos suspeitos de relação com o falecimento de Perry, ocorrido em outubro de 2023.

Matthew foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem em sua residência em Los Angeles. A autópsia revelou que o ator tinha uma quantidade de ketamina no corpo equivalente à utilizada em uma anestesia geral. A substância, usada em tratamentos de infusão para depressão, havia sido administrada em níveis baixos nas sessões feitas anteriormente. No entanto, a alta dosagem encontrada no corpo de Perry não poderia ter sido resultado de sua última sessão, realizada mais de uma semana antes de sua morte.

Últimos dias de vida

Os últimos dias de Matthew foram marcados por uma crescente dependência da cetamina, substância que ele utilizava como parte de um tratamento, mas que, segundo a autópsia, foi administrada em doses muito superiores às recomendadas. Seu assistente pessoal, Kenneth Iwamasa, confessou ter injetado o ator com a droga em diversas ocasiões, a pedido do próprio Perry.

De acordo com informações reveladas durante a investigação em andamento, a polícia está focada em descobrir a origem da ketamina utilizada pelo ator. O assistente pessoal de Perry, Iwamasa, que morava com ele, esteve presente nos momentos que antecederam a morte. Ele relatou que, na manhã do falecimento, administrou duas doses de ketamina a Perry, sendo a primeira por volta das 8h30. A terceira dose, que o próprio Perry pediu que fosse "grande", foi aplicada pouco antes do ator ser encontrado morto, de bruços na banheira.

Esquema de drogas

Os documentos judiciais apresentados esta semana acusam cinco indivíduos de conspiração para distribuir ketamina a Perry, incluindo dois médicos, uma mulher apontada como traficante e um conhecido que teria atuado como intermediário. A investigação aponta que Perry, em seus últimos dias, buscava de forma desesperada por fontes ilegais da droga, após ser recusado pelos médicos de uma clínica local que atendiam seu tratamento.

A investigação apontou que um dos médicos envolvidos, conhecido como Dr. Salvador Plasencia, cobrava altas quantias por frascos de cetamina, que eram obtidos de forma ilegal. Mensagens trocadas entre os envolvidos demonstram a frieza com que tratavam a vida de Perry, utilizando expressões como "esse idiota" ao se referir ao ator.

"Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar", diz o Dr. Plasencia em uma mensagem de texto a outro médico, o Dr. Chavez, que os promotores disseram ter fornecido posteriormente um total de 22 frascos de cetamina e pastilhas de cetamina obtidas através de uma receita fraudulenta para a droga. "Vamos descobrir", respondeu o Dr. Chavez, que concordou em se declarar culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina.

A procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia destacou que os réus se aproveitaram dos problemas de dependência química do ator, colocando-o em grande perigo ao fornecer substâncias perigosas, mesmo conscientes de seu histórico de abuso de drogas. "Esses réus se aproveitaram dos problemas de vício do Sr. Perry para se enriquecerem", disse Martin Estrada, porta-voz da procuradoria, em uma coletiva de imprensa, no centro de Los Angeles.

Perry pagaria, no total, pelo menos 55 mil dólares (cerca de R$ 302 mil) ao Dr. Plasencia pela cetamina ao longo de aproximadamente um mês, segundo os documentos judiciais.

Relembre a morte do ator

Conhecido por interpretar Chandler Bing em "Friends", Matthew Perry morreu aos 54 anos, em 28 de outubro de 2023, na casa dele em Los Angeles (EUA). O ator foi encontrado inconsciente em sua banheira de hidromassagem.

A causa do óbito foi relacionada aos efeitos do uso de ketamina combinada a outros fatores, como afogamento, doença arterial coronariana e efeitos de buprenorfina, um medicamento que era usado para tratamento do quadro de depressão e ansiedade do ator. A ketamina é um analgésico, e, ao ser consumido como droga, pode provocar alucinações e paralisia da pessoa.

Não é incomum a prisão de pessoas responsáveis pelo fornecimento de drogas que resultam e morte. Sobretudo, em casos de alta divulgação, como o de Perry. Vários indivíduos foram presos por fornecer drogas ilícitas, por exemplo, nos casos do cantor Michael Jackson e do ator Michael K. Williams.

Matthew Perry também estrelou "17 Outra Vez" (2009), "Meu Vizinho Mafioso" (2000), "Barrados no Baile" (1990-2000) e outros trabalhos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)