Matt LeBlanc homenageia Matthew Perry: 'Foi uma honra dividir o palco com você'

Matt LeBlanc homenageou Matthew Perry com uma série de fotos ao lado do colega de elenco, durante as gravações de "Friends". O intérprete de Chandler morreu aos 54 anos em Los Angeles, no fim de outubro. Le Blanc é o primeiro do elenco a se pronunciar individualmente desde a morte do ator.

VEJA MAIS

No Instagram, o "Joey" do seriado exaltou o amigo e agradeceu pela chance de tê-lo em sua vida. Os dois possuem uma amizade de quase 30 anos e se conheceram nas gravações da série escrita por Marta Kauffman e David Crane.