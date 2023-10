Criadores de ‘Friends’ lamentam morte de Matthew Perry: ‘Doce, com um coração generoso e altruísta’

Martha Kauffman, David Crane e Kevin Bright, criadores e produtor executivo da série "Friends", homenagearam no último domingo (29), o ator Matthew Perry, vítima de um afogamento aos 54 anos neste fim de semana. Em um comunicado, os criadores lamentaram a morte do eterno amigo pessoal e icônico "Chandler".

“Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas", disse o trio.

Matthew foi encontrado morto, no último sábado (28), em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, vítima de um afogamento em uma hidromassagem. "Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento – não apenas para o seu trabalho, mas também para a vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração generoso e altruísta”, completaram.

O resto do elenco, composto por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc ainda não se pronunciaram sobre o falecimento do amigo, mas estariam preparando um comunicado conjunto. Segundo o site Page Six, os cinco estão arrasados pela morte de Perry, que consideravam um irmão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)